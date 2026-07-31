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Армия

Израиль заявил о подрыве туннелей «Хезболлы» в Ливане

Израиль заявил о подрыве туннелей «Хезболлы» с помощью 700 тонн взрывчатки
Israel Defense Forces

Израильские военные подорвали на юге Ливана сеть подземных туннелей, которые использовались шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщается в совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца, которое цитирует издание The Times of Israel.

Отмечается, что подземные сооружения находились вблизи развалин средневековой крепости Бофор.

«Туннели были взорваны с использованием примерно 700 тонн взрывчатки в ходе систематической деятельности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по уничтожению всей террористической инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана», — указано в тексте.

По данным израильских властей, операция стала ответом на «вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня» со стороны «Хезболлы». В Тель-Авиве утверждают, что уничтоженные подземные сооружения занимали важное место в планах группировки по вторжению на север Израиля.

В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что в туннелях располагался командный пункт «Хезболлы», который координировал запуск десятков беспилотников и ракет по территории Израиля.

27 июня Кац заявил о подготовке израильской армии к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана. Министр обороны подчеркнул, что подписанное в Вашингтоне соглашение не предполагает отступления, пока «Хезболла» не будет разоружена на всей территории республики.

Ранее востоковед исключил прекращение ударов Израиля по Ливану.

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