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Армия

Власти Харькова заявили об ударе БПЛА типа «Молния»

Мэр Терехов: зафиксировано попадание БПЛА типа «Молния» по объекту в Харькове
Сергей Бобылев/РИА Новости

Беспилотник типа «Молния» попал по объекту в Слободском районе Харькова. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По его словам, информация о последствиях уточняется.

30 июля газета The Guardian писала, что Россия впервые атаковала предприятие американской оборонной компании на территории Украины. По данным издания, под удар попал завод Terminal Autonomy в Киеве, где выпускались ударные беспилотники AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet. Отмечается, что эти дроны оснащены системой наведения, благодаря которой способны атаковать даже после потери связи или воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Вооруженные силы России в ночь на 30 июля нанесли массированный удар по Киеву, Львову и ряду регионов Украины. По данным Минобороны РФ, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, а также три сухогруза с вооружением. Украинские власти сообщили о пожарах после ударов, а президент Владимир Зеленский заявил, что в атаке были задействованы более 70 ракет и свыше 280 ударных беспилотников.

Ранее в США заметили рост производства ракет и беспилотников в России.

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