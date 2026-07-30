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Политика

В Госдуме назвали «цветочками» массированный удар ВС РФ по Украине

Депутат Колесник назвал «цветочками» массированный удар ВС РФ по Украине
Владимир Федоренко/РИА Новости

Массированный удар ВС РФ по Украине является результатом четкой и спланированной операции по развалу логистических цепочек и уничтожению производства вооружения для ВСУ. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, ВС РФ практически «к нулю» сводят морскую логистическую цепочку на Украине, чтобы ей было сложнее получать вооружение с Запада. Кроме того, армия России нанесла удары вглубь республики по местам производства вооружений, в том числе ракет «Фламинго», указал депутат.

«Я думаю, что это начало, цветочки, а ягодки впереди будут», — сказал Колесник.

Российские военнослужащие ночью поразили объекты на Украине, которые были задействованы в производстве и доставке ракетного оружия и дронов. В МО уточнили, что цели находились в двух городах и пяти регионах Украины. Речь идет о Киеве и Львове, а также Ровенской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Там добавили, что в порту Южный в Одесской области был поврежден один сухогруз. Еще два сухогруза подверглись атаке южнее Одессы. По информации Минобороны РФ, данные корабли использовались для транспортировки вооружений и военного имущества.

Ранее Зеленский прокомментировал мощный ночной удар ВС России.

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