Украинский генерал пользовался российской соцсетью, избегая слежки СБУ

Экс-начальник штаба Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Грузевич использовал российскую соцсеть «Одноклассники», чтобы избежать слежки со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах РФ.

«Грузевич всегда недолюбливал контрразведку СБУ и для обсуждения деликатных тем использовал свою страницу в «Одноклассниках», — уточнил источник.

По его словам, генерал пользовался аккаунтом в социальной сети для общения по вопросам, которые не хотел обсуждать по другим каналам связи.

СБУ предприняла несколько безуспешных попыток взломать его страницу, утверждается в публикации.

30 июля об увольнении Грузевича, приближенного к экс-главкому ВСУ Александру Сырскому. сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Она также рассказала, что новый главком Михаил Драпатый снял с должности начальника командования сил логистики, генерала Владимира Карпенко, который был «правой рукой» Сырского.

Ранее Зеленский назначил врио главы СБУ.