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Армия

ВС России поразили четыре судна с грузами военного назначения в Черном море

Минобороны: ВС России поразили четыре судна с грузами для ВСУ
Michael Shtekel/AP

Российские войска продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что атаки производились с использованием высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов.

В результате были поражены: перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области, а также четыре сухогруза с грузами военного назначения, в том числе по одному в портах «Одесса» и «Южный», а также два на переходе морем (южнее Одессы).

ВС России в ночь на 30 июля нанесли массированный удар по Киеву, Львову и ряду регионов Украины. По данным Минобороны, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, а также три сухогруза с вооружением.

Украинские власти сообщили о пожарах после ударов, а президент Владимир Зеленский заявил, что в атаке были задействованы более 70 ракет и свыше 280 ударных беспилотников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии раскрыли, к чему приведут удары ВС РФ по портам Одессы.

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