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Армия

Украина получит от Еврокомиссии €3,47 млрд на ударные вооружения

ЕК выделила Украине €3,47 млрд на ударные вооружения из программы на €90 млрд
РИА Новости

Европейская комиссия (ЕК) выделила Украине €3,47 млрд (в рамках программы €90 млрд) на закупки ударных беспилотников, ракет и истребителей. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Этот транш покрывает закупки беспилотников, включая реактивные беспилотники дальнего действия, ракеты и [шведские] истребители Gripen», — говорится в заявлении.

Отмечается, что «подавляющая часть» расходов на Gripen «будет покрыта этой выплатой». В ЕК подчеркнул, что план поставок ударных вооружений является «помощью в защите украинского неба и людей».

До конца года Еврокомиссия планирует выделить €28 млрд на оборону Украины, из которых уже выделены €8,5 млрд.

28 мая Верховная рада Украины ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом о предоставлении финансовой помощи на сумму €90 млрд.

30 июня стало известно, что Киев получил от Евросоюза первые €3,8 млрд оборонной помощи по новой программе Ukraine Support Loan.

Ранее Рютте признал, что Украина не выживет без военной помощи США.

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