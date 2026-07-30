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На Кубани из-за атаки БПЛА повреждена портовая инфраструктура

На Кубани из-за атаки БПЛА повреждена инфраструктура порта Тамань
Inna Varenytsia/Reuters

Повреждения инфраструктуры в порту Тамань в Краснодарском крае зафиксированы после атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в мессенджере «Макс».

«Сегодня, 30 июля 2026 года, в порту Тамань Краснодарского края произошла атака БПЛА. Есть пострадавшие, имеются повреждения портовой инфраструктуры», — говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что Новороссийской транспортной прокуратурой контролируется деятельность правоохранительных органов и иных ведомств на месте инцидента, а также соблюдение прав работников предприятия.

30 июля газета Financial Times сообщила, что США и Франция передавали Киеву разведывательную информацию, которая использовалась при подготовке ударов беспилотниками по территории России. По данным издания, западные разведслужбы помогали определять цели, маршруты полета дронов и расположение российских средств ПВО.

По информации Минобороны РФ, над Россией в ночь на 30 июля перехвачено и уничтожено 258 украинских БПЛА. В военном ведомстве уточнили, что украинские беспилотники сбиты над семью областями — Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской, а также в небе над Краснодарским краем, республикой Крым, республикой Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее ВСУ атаковали многоквартирный дом в Горловке.

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