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Армия

Российские военные разнесли объекты ВСУ в 143 районах беспилотниками и ракетами

Минобороны: ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК «Печора» ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные за сутки ликвидировали пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Печора» и нанесли удары по стратегически важным объектам противника. Об этом сообщило министерство обороны России.

По данным ведомства, под удар в том числе попали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уничтожены склады с вооружением и горючим противника, а также цеха производства и хранения БПЛА. Кроме того, нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 143 районах.

В МО сообщили, что атака осуществлялась при помощи сил оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии, а также ударных беспилотников.

В ночь на 30 июля российские военные нанесли массированный удар по территории Украины, после которого украинский президент Владимир Зеленский вновь был вынужден требовать у западных партнеров средства противовоздушной обороны (ПВО). Он подчеркнул, что защита от ракетной угрозы является важнейшей задачей, «которая не может быть только украинской, только одной страны». Глава государства отметил, что несвоевременная помощь и задержки в поставках противобаллистических ракет «приводят к разрушениям» на Украине.

Ранее в России сделали заявление об идее воздушного перемирия с Украиной.

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