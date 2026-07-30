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Армия

Боец «Ахмата» рассказал о большой проблеме ВСУ из-за «охотников» в зоне СВО

РИА Новости: охотники на дроны «Ахмата» и «Севера» стали проблемой для ВСУ
Reuters

Охотники на дроны спецназа «Ахмат» и группировки войск «Север» стали настоящей проблемой для ВСУ, поскольку уничтожают большинство БПЛА. Об этом сообщил РИА Новости боец спецназа с позывным «Каплодий».

По его словам, у российских военных выстроена комплексная работа по борьбе с беспилотниками противника с привлечением радиолокационных систем, мобильных огневых групп, постов воздушного наблюдения и др.

Боец уточнил, что есть стационарные посты, которые обнаруживают БПЛА и передают информацию мобильным группам. Они, в свою очередь, принимают решения, где конкретно выставляться. В среднем из 12 пролетающих беспилотников охотники сбивают 8–9, остальные уничтожаются на следующем рубеже.

«Мы стали для них (ВСУ. — Прим. Ред.) проблемой», — отметил «Каплодий».

Он добавил, что украинские войска пытаются менять маршруты для прохода БПЛА. Однако бойцы «Ахмата» и «Севера» следят за небом и подстраиваются под изменения противника.

До этого издание Business Insider сообщило, что российские военные объявили украинских операторов БПЛА приоритетными целями и ведут на них целенаправленную охоту. Как говорится в статье, украинские военные жалуются на растущие потери среди дроноводов. Российские войска используют различное оружие для точечных ударов по предполагаемым позициям операторов беспилотников. Один из украинских солдат подтвердил, что он и его сослуживцы стали «мишенью номер один».

Ранее ВС России поразили выставку БПЛА с представителями ВПК Украины.

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