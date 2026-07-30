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Армия

Над Персидским заливом летает военный самолет США, эксплуатируемый с 1960 года

ТАСС: над Персидским заливом замечен выпущенный 66 лет назад военный самолет США
BlueBarronPhoto/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты используют для полетов над Персидским заливом эксплуатируемые на протяжении почти семи десятков лет стратегические самолеты-заправщики Boeing KC-135R Stratotanker. Об этом со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, KC-135R вылетел из Тель-Авива и сейчас курсирует над нейтральными водами Персидского залива. Этот борт был принят на вооружение 66 лет назад, в марте 1960 года. Самолет совершает полет по круговой траектории на высоте около шести километров в непосредственной близости от границы воздушного района, управляемого диспетчерами Ирана. В настоящее время еще три KC-135R кружат в районе побережья Персидского залива, пока не выходя на полет непосредственно над акваторией.

23 июля американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry подал аварийный сигнал в небе над Саудовской Аравией на фоне обострения конфликта между США и Ираном.

Ранее Трамп пригрозил Ирану «мощными» ударами.

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