Над Персидским заливом летает военный самолет США, эксплуатируемый с 1960 года

Соединенные Штаты используют для полетов над Персидским заливом эксплуатируемые на протяжении почти семи десятков лет стратегические самолеты-заправщики Boeing KC-135R Stratotanker. Об этом со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, KC-135R вылетел из Тель-Авива и сейчас курсирует над нейтральными водами Персидского залива. Этот борт был принят на вооружение 66 лет назад, в марте 1960 года. Самолет совершает полет по круговой траектории на высоте около шести километров в непосредственной близости от границы воздушного района, управляемого диспетчерами Ирана. В настоящее время еще три KC-135R кружат в районе побережья Персидского залива, пока не выходя на полет непосредственно над акваторией.

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