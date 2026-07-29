Зеленскому вместо ракет для Patriot США пообещали «комбинацию из трех пальцев»

Президент Украины Владимир Зеленский не получит от США запрашиваемые ракеты PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot из-за истощения собственных запасов в конфликте с Ираном. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.

По его словам, Вашингтон не располагает достаточным запасом этих ракет, чтобы передать Киеву значительную часть арсенала. Эксперт считает, что США вынуждены сохранять собственные запасы на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке и необходимости обеспечивать защиту союзников, в том числе Израиля.

«Зеленскому нарисуют комбинацию из трех пальцев. США не смогут им предоставить такое количество ракет, так как у самих, по подсчетам экспертов, осталось примерно 800 ракет при том, что конфликт с Ираном продолжается. И еще, возможно, придется защищать Израиль», — отметил Леонков.

До этого Зеленский обратился к американскому президенту с просьбой предоставить экстренный «зимний пакет» из трехсот ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, Украина рассчитывает получить 300 перехватчиков к зиме.

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