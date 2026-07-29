Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Армия

Зеленскому вместо ракет для Patriot США пообещали «комбинацию из трех пальцев»

Военный эксперт Леонков: США не смогут передать Украине ракеты PAC-3 для Patriot
Министерство обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не получит от США запрашиваемые ракеты PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot из-за истощения собственных запасов в конфликте с Ираном. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.

По его словам, Вашингтон не располагает достаточным запасом этих ракет, чтобы передать Киеву значительную часть арсенала. Эксперт считает, что США вынуждены сохранять собственные запасы на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке и необходимости обеспечивать защиту союзников, в том числе Израиля.

«Зеленскому нарисуют комбинацию из трех пальцев. США не смогут им предоставить такое количество ракет, так как у самих, по подсчетам экспертов, осталось примерно 800 ракет при том, что конфликт с Ираном продолжается. И еще, возможно, придется защищать Израиль», — отметил Леонков.

До этого Зеленский обратился к американскому президенту с просьбой предоставить экстренный «зимний пакет» из трехсот ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, Украина рассчитывает получить 300 перехватчиков к зиме.

Ранее на Украине признали невозможность отвечать России «ударом на удар».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!