Губернатор Воронежской области рассказал об атаке беспилотников

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты в небе над Воронежской областью. Об этом губернатор региона Александр Гусев заявил в «Макс».

По его словам, дроны были сбиты дежурными силами противовоздушной обороны над Воронежем и одним из районов области.

Губернатор уточнил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА сохраняется на территории региона.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 29 июля перехватили и уничтожили над регионами России 295 украинских беспилотников.

В частности массированной атаке со стороны Вооруженных сил (ВСУ) Украины в ночь на 29 июля подверглась Ростовская область. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, всего над регионом было уничтожено около 60 беспилотников и ракеты, обстреляны Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четыре района области — Тарасовский, Каменский, Октябрьский, (сельский), Матвеево-Курганский, а также Таганрогский залив.

Ранее ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 91 раз.