Губернатор рассказал о последствиях массированной атаки на Ростовскую область

Слюсарь: около 60 БПЛА и ракеты уничтожены в течение ночи над Ростовской областью

В ночь на 29 июля Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего над регионом было уничтожено около 60 беспилотников и ракеты, сообщил в «Макс» губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его информации, обстрелу подверглись Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четыре района области — Тарасовский, Каменский, Октябрьский, (сельский), Матвеево-Курганский, а также Таганрогский залив.

В результате атаки, в Таганроге пострадал один человек, его госпитализировали. Кроме того, в городе обломки БПЛА и ракет повредили многоквартирный дом, жильцов эвакуировали в пункт временного размещения, уточнил Слюсарь.

Кроме того, еще в одном районе города были повреждены частные дома. Никто из жителей не пострадал.

Слюсарь добавил, что обломки дрона обнаружены на территории производственных организаций и морского порта Таганрога. На местах происшествий работают специалисты экстренных служб.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется, добавил Слюсарь.

Губернатор подчеркнул, что в Ростовской области в настоящее время сохраняется беспилотная опасность.

Ранее в Белгородской области дрон взорвался в грузовике с человеком.