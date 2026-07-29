ПВО России за ночь уничтожила 295 украинских беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении за ночь над Россией 295 БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 29 июля перехватили и уничтожили над регионами России 295 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 28 июля до 8.00 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Украинские дроны были зафиксированы над восемью областями — Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, а также над территориями Краснодарского края, республики Крым, Чувашской республики, республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

В частности массированной атаке со стороны Вооруженных сил (ВСУ) Украины в ночь на 29 июля подверглась Ростовская область. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, всего над регионом было уничтожено около 60 беспилотников и ракеты, обстреляны Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четыре района области — Тарасовский, Каменский, Октябрьский, (сельский), Матвеево-Курганский, а также Таганрогский залив.

Ранее в Рязани произошел пожар на территории предприятия на фоне атаки беспилотников.