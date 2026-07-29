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Армия

Израиль считает, что Иран все еще занимается ядерной программой

Jerusalem Post: Израиль полагает, что Иран ведет обогащение урана под горой Пикакс
ranian Presidency Office, Mohammad Berno/AP

Израиль полагает, что Иран прячет ядерные центрифуги под горой Пикакс и продолжает обогащать уран. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник.

«Под этой горой есть центрифуги, и сейчас ведется обогащение урана», — сказал собеседник издания.

По его словам, Израиль не верит, что ядерная программа Ирана полностью уничтожена. Израиль готов помешать любым попыткам исламской республики восстановить ядерную программу или его ракетный арсенал.

В июле телекомпания CNN сообщила, что Иран, предположительно, приступил к восстановлению инфраструктуры на ряде ядерных объектов.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран пригласил инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты. По его словам, этот шаг означает завершение иранской ядерной программы или ее полное прекращение. Именно этого США добивались от Ирана, подчеркнул Вэнс.

Ранее разведка Израиля раскрыла США секретный ядерный объект в Иране.

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