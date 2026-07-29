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Проблемы с бензином в России
Автомобили

В Белгородской области дрон взорвался в грузовике с человеком

В Белгородской области грузовик с человеком вспыхнул в момент взрыва БПЛА
Shutterstock

В Белгородской области дрон атаковал грузовой автомобиль. Об этом сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале.

«Сегодня рано утром в районе поселка Октябрьский FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю», – говорится в публикации.

По данным канала, травмы, которые получил водитель, оказались несовместимыми с жизнью. Кроме того, в момент падения беспилотника транспорт загорелся: грузовик восстановлению не подлежит.

До этого на юге Москвы 17 человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как транспорт на скорости врезается в дерево, после чего начинает идти дым. По данным Дептранса, столкновение произошло в 10:34 (мск) 28 июля на улице Академика Миллионщикова. Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Н.А. Асаул взял ситуацию на личный контроль. Ведется работа с пострадавшими: им окажут необходимую поддержку и помогут оформить документы для получения страховых выплат.

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили о двух раненных при атаках ВСУ.

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