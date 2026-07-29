США помогли около 1 тыс. судов пройти Ормузский пролив

Вооруженные силы США с начала мая помогли в прохождении Ормузского пролива около 1 тыс. судов. Об этом в соцсети X заявило Центральное командование ВС Соединенных Штатов Америки (CENTCOM).

«С начала мая силы CENTCOM помогли обеспечить проход через этот узкий водный путь примерно 1 тыс. судов и транспортировку 500 млн баррелей сырой нефти», — говорится в заявлении.

28 июля посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что республика сохранит особый режим прохода судов из России через Ормузский пролив. По словам дипломата, такой порядок действует сейчас и продолжит действовать для дружественных стран. Он назвал такое положение дел естественным.

Военные действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля. В июне между Вашингтоном и Тегераном был подписан меморандум о прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Однако 8 июля США возобновили массированные удары, мотивируя это нарушением Ираном договоренностей, касающихся безопасности в Ормузском проливе.

Ранее Иран остановил два нефтяных «танкера-нарушителя» в Ормузе.