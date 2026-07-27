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Политика

В МИД РФ обратили внимание на удар ВСУ по машине «скорой» в Горловке

Мирошник назвал военным преступлением атаку ВСУ на скорую помощь в Горловке
Алексей Куденко/РИА Новости

Атака украинских войск на машину скорой помощи и медиков в Горловке представляет собой тяжкое военное преступление. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

По его словам, нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) удар был целенаправленным.

«Ранены три сотрудника «скорой» и один мирный житель», — подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание, что Горловка целый день подвергалась обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы.

Автомобиль скорой помощи в Горловке, расположенной в Донецкой народной республике (ДНР), был атакован ВСУ вечером 26 июля. Сообщивший об этом мэр города Иван Приходько уточнил, что удар был нанесен по машине медиков в самом центре населенного пункта.

18 июля беспилотники ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в ДНР. В частности, в Новолуганском целью стал частный жилой дом. Находившаяся внутри женщина получила несовместимые с жизнью ранения. Кроме того, БПЛА ударил по грузовому автомобилю в Шахтерске. Управлявшего транспортным средством мужчину также спасти не удалось.

Ранее украинские военные нанесли удар по пассажирскому автобусу в ДНР.

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