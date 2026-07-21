Дрон НАТО подал сигнал о сбое системы связи после полета над Черным морем

Дрон-разведчик НАТО сообщил о сбое системы связи после полета над Черным морем

Стратегический беспилотник-разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, совершивший полет над нейтральными водами Черного моря, подал в небе сигнал о сбое в работе системы связи. Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза (ЕС).

По словам собеседника агентства, дрон вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии, после чего долетел до Черного моря, где прошел с запада на восток и обратно над нейтральными водами в южной части акватории.

До этого у побережья Черного моря был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий НАТО. Зарегистрированный в Люксембурге самолет НАТО кружил в воздушном пространстве Румынии у черноморского побережья.

В июле российский патрульный самолет Ту-142 сблизился с авианосной ударной группой военно-морских сил (ВМФ) Великобритании в Норвежском море. В минобороны Британии назвали «необоснованными» действия российских военных.

Ранее в районе Финского залива заметили самолет-разведчик НАТО.