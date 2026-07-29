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Армия

На Украине по обломкам «Орешника» сделали вывод об успехах России

Советник президента Украины Власюк: в «Орешнике» почти нет иностранных деталей
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские ракеты, применяемые комплексом «Орешник», почти не имеют иностранных деталей. Об этом заявил советник президента Украины Владислав Власюк, передает «РБК-Украина».

Он показал журналистам обломки баллистической ракеты «Орешник». Украинским специалистам удалось их изучить и прийти к выводу, что Россия производит ракеты практически без использования иностранных комплектующих.

«Более 1000 компонентов — российского производства, еще около 100 — белорусского», — заявил Власюк.

До этого агентство Reuters сообщило, что несколько европейских оборонных компаний готовятся создать заатмосферный перехватчик баллистических ракет. Отмечается, что в новый консорциум Bliksem EXO вошли компании Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran и аэрокосмический стартап Destinus. Они планируют начать совместные конструкторские работы уже в августе, а испытания заатмосферного аппарата должны пройти уже в 2027 году.

В Reuters отметили, что Европа стремится устранить критические пробелы в своей противовоздушной и противоракетной обороне после начала военной операции России на Украине, опасаясь угроз баллистических ракет. Ожидается, что новый перехватчик сможет сбивать различные ракеты средней дальности, включая российский «Орешник». Противоракета без боевой части будет использовать кинетическое поражение прямым попаданием.

Ранее были названы основные характеристики ракеты «Орешник».

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