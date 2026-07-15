Европейские компании объединятся для охоты за ракетами в космосе

Несколько европейских оборонных компаний заявили о намерении создать заатмосферный перехватчик баллистических ракет. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление компаний.

В новый консорциум Bliksem EXO вошли компании Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran и аэрокосмический стартап Destinus. Они планируют начать совместные конструкторские работы уже в августе, а испытания заатмосферного аппарата должны пройти уже в 2027 году.

В Reuters отметили, что Европа стремится устранить критические пробелы в своей противовоздушной и противоракетной обороне после начала военной операции России на Украине, опасаясь угроз баллистических ракет. Ожидается, что новый перехватчик сможет сбивать различные ракеты средней дальности, включая российский «Орешник». Противоракета без боевой части будет использовать кинетическое поражение прямым попаданием.

До этого обозреватель Bloomberg Андреас Клут допустил, что первые выстрелы третьей мировой войны почти наверняка произойдут в космическом пространстве. По его словам, сейчас все основные военные державы, включая США, Китай и Россию используют космос для шпионажа, составления карт местности и отслеживания своих врагов, а также для управления собственными силами и огневой мощью. И это, как считает он, обяжет страны уничтожать вражеские спутники и наземные станции противников, защищая собственную инфраструктуру.

Ранее глава NASA высказался о вероятности конфронтации за пределами Земли.