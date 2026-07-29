Бывшему замминистра обороны России сократили срок наказания

Ъ: экс-замминистра обороны Павлу Попову снизили срок наказания с 19 до 10 лет

Второй Западный окружной военный суд в Москве, рассмотрев апелляцию бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, снизил ему наказание с 19 до 10 лет колонии строгого режима. Об этом «Коммерсантy» сообщил адвокат подсудимого Денис Сагач.

«Ввиду чрезмерной суровости снизили по каждой из статей УК, а по совокупности наказаний путем их частичного сложения окончательное составило 10 лет», — отметил юрист.

По словам Сагача, защита Попова в дальнейшем планирует ходатайствовать о проведении медосвидетельствования, чтобы рассмотреть возможность освобождения экс-замминистра от отбытия наказания по состоянию здоровья.

Следствие установило, что бывший заместитель главы Минобороны России генерал армии Павел Попов незаконно построил на своем участке в СНТ «Звезда» под Красногорском двухэтажный дом, баню, гараж, гостевой домик, а также установил ограждение, систему видеонаблюдения, купил мебель и сантехнику. Все это, по данным из обвинительного заключения, он сделал за счет денег Минобороны РФ и парка «Патриот». Общая сумма ущерба государству составила более 25 миллионов рублей. 10 апреля Попова осудили на 19 лет колонии.

Ранее на Урале осудили экс-полковника МЧС, заставлявшего солдат строить ему коттедж.