Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Армия

Бывшему замминистра обороны России сократили срок наказания

Ъ: экс-замминистра обороны Павлу Попову снизили срок наказания с 19 до 10 лет
Илья Питалев/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд в Москве, рассмотрев апелляцию бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, снизил ему наказание с 19 до 10 лет колонии строгого режима. Об этом «Коммерсантy» сообщил адвокат подсудимого Денис Сагач.

«Ввиду чрезмерной суровости снизили по каждой из статей УК, а по совокупности наказаний путем их частичного сложения окончательное составило 10 лет», — отметил юрист.

По словам Сагача, защита Попова в дальнейшем планирует ходатайствовать о проведении медосвидетельствования, чтобы рассмотреть возможность освобождения экс-замминистра от отбытия наказания по состоянию здоровья.

Следствие установило, что бывший заместитель главы Минобороны России генерал армии Павел Попов незаконно построил на своем участке в СНТ «Звезда» под Красногорском двухэтажный дом, баню, гараж, гостевой домик, а также установил ограждение, систему видеонаблюдения, купил мебель и сантехнику. Все это, по данным из обвинительного заключения, он сделал за счет денег Минобороны РФ и парка «Патриот». Общая сумма ущерба государству составила более 25 миллионов рублей. 10 апреля Попова осудили на 19 лет колонии.

Ранее на Урале осудили экс-полковника МЧС, заставлявшего солдат строить ему коттедж.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!