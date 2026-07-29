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Армия

Стало известно о «мясорубке» ВСУ ради «пиар-акции» в Константиновке

Боец «Рэбит»: ВСУ потеряли целый батальон ради фото с флагом в Константиновке
Соцсети

Командование Вооруженных сил Украины послало в «мясорубку» целый батальон ради акции в Константиновке с фотографиями украинского лидера Владимира Зеленского и бывшего главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом рассказал ТАСС российский военный с позывным «Рэбит».

Он напомнил, что ВСУ пытались провести акцию возле Дома культуры в Константиновке. Они снимали на видео, как машут флагами, на которых приклеены портреты Зеленского и Сырского.

«На эту акцию был потрачен целый батальон <…> Про эту инициативу я скажу: это дурость командиров, полная дурость командиров. Они посылали людей в мясорубку», — сказал «Рэбит».

20 июля в Минобороны РФ сообщили о взятии в плен бойцов ВСУ, намеревающихся установить флаг в Константиновке с портретами Зеленского и Сырского. По данным ведомства, военнослужащие должны были снять минутный ролик для соцсетей, тем самым создав иллюзию присутствия ВСУ в населенном пункте. Однако «пиар-акция» провалилась, не успев начаться, отметили в МО.

В министерстве обратили внимание, что Константиновка находится под полным контролем ВС РФ, однако украинское командование продолжает «отправлять людей на убой ради фальшивых отчетов».

Ранее британский журналист назвал освобождение Константиновки грандиозной победой.

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