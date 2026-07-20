В Минобороны РФ высмеяли «эпичный провал флаговтыкателей» из ВСУ в Константиновке

Российские военные взяли в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), намеревающихся установить флаг в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны РФ, высмеяв ситуацию.

«Вот такое кино: эпичный провал «флаговтыкателей», — отметили в ведомстве, призвав дать Оскар за такую «картину».

В Минобороны обратили внимание, что Константиновка находится под полным контролем ВС РФ, однако украинское командование продолжает «отправлять людей на убой ради фальшивых отчетов».

По данным ведомства, украинские военнослужащие пробирались вглубь Константиновки с целью установить флаг Украины, на котором прикреплены фотографии главкома ВСУ Александра Сырского и украинского лидера Владимира Зеленского. После бойцы должны были снять минутный ролик для соцсетей, тем самым создав иллюзию присутствия ВСУ в населенном пункте. Однако «пиар-акция» провалилась, не успев начаться, отметили в МО.

3 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Константиновки. По его словам, взятие города, превращенного ВСУ в крепость, нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск.

Ранее британский журналист назвал освобождение Константиновки грандиозной победой.