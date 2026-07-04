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Британский журналист назвал освобождение Константиновки грандиозной победой

Журналист Филлипс назвал освобождение Константиновки грандиозной победой
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Британский журналист Грэм Филлипс, который ведет репортажи из Донбасса, охарактеризовал взятие Константиновки как грандиозный успех и отметил заслуги российских военных. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

По его словам, этот населенный пункт имеет особое значение, поскольку в нем, в частности, производилось стекло для звезд на башнях Кремля.

«Очень символичное место. И это грандиозная победа. Я выражаю свое почтение и уважение ребятам (бойцам ВС РФ. –- прим. ред.). И они идут дальше», — подчеркнул журналист.

Кроме того Филлипс, находившийся в Донбассе в 2014 году, поделился воспоминаниями о настроениях жителей Константиновки. По его словам, в ходе многочисленных бесед с горожанами он наблюдал широкую поддержку идеи сближения с Россией. Также он отметил высокую явку на референдуме за самоопределение ДНР. Филлипс также добавил, что местное население в тот период выражало категорическое неприятие праворадикальных и националистических идеологий.

Ранее эксперт назвал взятие Константиновки крахом для Зеленского.

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