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Армия

В России заявили о готовности поставлять новейший истребитель дружественным странам

Рособоронэкспорт сообщил о готовности поставлять Су-57Э дружеским странам
Нина Падалко/РИА Новости

Россия готова осуществлять поставки самолета-истребителя Су-57Э в дружественные страны. Об этом заявил генеральный директор Рособоронэкспорта (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев, передает ТАСС.

В корпорации добавили, что также готовы продвигать на мировой рынок новейшую авиаракету класса воздух - воздух РВВ-СДМ для истребителей Су-57Э.

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э впервые показали на авиасалоне Dubai Airshow в ноябре прошлого года.

В августе 2025 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что иностранный заказчик получит первый истребитель пятого поколения Су-57Э в ближайшее время.

Су-57Э — это многофункциональный истребитель пятого поколения, созданный для экспорта. Он предназначен для решения широкого спектра боевых задач при действии по воздушным, наземным и морским целям днём и ночью с применением современного и перспективного управляемого и неуправляемого вооружения.

Ранее российские ВС пополнились новыми истребителями.

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