ВС России получили новые истребители

Министерство обороны России получило новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 и истребители-бомбардировщики Су-34. Самолеты ведомству передала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), сообщили в ее пресс-службе.

По ее информации, боевые машины прошли весь цикл необходимых наземных и летных заводских испытаний и отправились к местам несения службы.

Как заявил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, слова которого приводит пресс-служба, производственные площадки корпорации ритмично и по графику выпускают и передают технику в рамках государственного оборонного заказа.

«Одновременно с поставками техники мы ведем работы по дальнейшему совершенствованию наших самолетов, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе СВО», — отметил он.

В ОАК также отметили, что Су-30СМ2 имеет высокие летно-технические характеристики и выдающуюся маневренность. Глубокая модернизация значительно расширила возможности истребителя. Мощная радиолокационная станция позволяет самолету «видеть» значительно дальше по сравнению с предыдущей версией и точно поражать широкий спектр наземных, воздушных и морских целей, не заходя в зону действия противовоздушной обороны противника. А бомбардировщик Су-34 давно подтвердил статус лучшего в своем классе и уверенно сохраняет эту позицию, добавили в корпорации.

16 мая стало известно, что новая двухместная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 совершила проруливание в рамках испытаний.

Ранее в США предрекли исчезновение новых боевых самолетов России.