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Армия

Раскрыт тип атаковавших Рязань дронов ВСУ

«Архангел спецназа»: ВСУ пытались атаковать Рязань дронами типа FP-1
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время атаки на Рязань и область использовали беспилотники типа FP-1. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

По информации источника, дроны запускали небольшими группами по две-три штуки поочередно. Чтобы усложнить их сбивание, противник использовал специальный маневр, направляя БПЛА «каруселью» на удалении от объектов.

Автор канала уточнил, что в Рязани противник атаковал сначала нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), а затем логистический терминал Wildberries.

Губернатор Рязанской области Павел Малков в ночь на 29 июля сообщил о массовой атаке беспилотников. По его словам, над Рязанью работали силы противовоздушной обороны, а на территории одного из предприятий произошло возгорание. При этом название предприятия он не уточнил. К месту происшествия прибыли оперативные службы. Шесть человек госпитализировали, угрозы для их жизни нет.

На фоне атаки ВСУ Wildberries эвакуировал сотрудников логистического объекта в Рязани.

Ранее в России сделали заявление об идее воздушного перемирия с Украиной.

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