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Армия

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села в Сумской области

МО: ВС РФ установили контроль над селом Новая Сечь в Сумской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в канале на платформе «Макс».

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области», — сказано в сообщении.

Оборонное ведомство также сообщило о взятии под контроль населенного пункта Светлое в Донецкой народной республике (ДНР).

27 июля председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил в разговоре с «Лентой.ру», что сроки завершения специальной военной операции на Украине зависят от успехов ВС РФ на линии соприкосновения. По его словам, Киеву необходимо понять бесперспективность агрессивной линии в отношении России. Сенатор отметил, что заявления президента Владимира Зеленского и главкома Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого говорят о том, что им «не хватает просто ума, уж не говоря о каких-то злопыхательствах».

Ранее российские войска нанесли новые удары по сухогрузам в Черном море.

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