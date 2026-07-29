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Армия

На Украине пропало почти 800 тысяч единиц оружия

Fatto Quotidiano: на Украине за четыре года пропали более 780 тыс единиц оружия
СБУ

С начала 2022 года на Украине были утрачены или похищены 780 465 единиц оружия. Об этом пишет итальянская газета Fatto Quotidiano.

По информации журналистов, большинство вооружения пропало в Николаевской, Киевской и Донецкой областях, и оно либо уже оказалось на черном рынке, либо попало в руки мафии.

Издание также цитирует прокурора Палермо Маурицио де Лучии, который отметил интерес организованной преступности, особенно мафиозной группировки «Коза ностра», к оружию, попадающему на черный рынок в результате конфликта на Украине.

Больше всего, по словам прокурора, мафия интересуется беспилотниками, в том числе способными нести боевую нагрузку.

В июне газета Berliner Zeitung сообщила, что поставляемое Украине вооружение при недостаточном контроле может в значительных объемах оказаться на черном рынке в европейских странах. Издание отметило, что спецслужбы, правоохранительные органы и исследовательские центры предупреждают о риске повторения сценария, который наблюдался после вооруженных конфликтов на Балканах в 1990-х годах.

Ранее в СВР уличили Украину в связях с наркокартелями.

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