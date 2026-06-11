Поставляемое Украине вооружение при недостаточном контроле может в значительных объемах оказаться на черном рынке в европейских странах. Об этом сообщала немецкая газета Berliner Zeitung.

Издание отмечает, что спецслужбы, правоохранительные органы и исследовательские центры предупреждают о риске повторения сценария, который наблюдался после вооруженных конфликтов на Балканах в 1990-х годах. Тогда значительное количество оружия оказалось в распоряжении организованных преступных группировок по всей Европе.

По информации газеты, с 2022 года Украина стала крупнейшим импортером вооружений в мире. Только США поставили Киеву военную помощь на сумму около 18 млрд долларов. При этом американские власти ранее признавали сложности с полным контролем дальнейшего перемещения отдельных видов вооружений. Кроме того, поставки осуществляют и другие западные страны.

Berliner Zeitung приводит примеры обнаружения оружия и боеприпасов, предположительно связанных с украинским направлением. В частности, модифицированные автоматы Калашникова находили в Испании и Венгрии, а в испанском Кадисе следователи обнаружили патроны калибра 5,56 мм, которые, по их оценке, могли попасть из Украины.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Европейский союз способствовал превращению Украины в глобальный хаб для теневой торговли вооружением, которое оттуда попадает в руки радикалов в Африке, Азии и Латинской Америке.

Ранее в США заявили о нежелании Вашингтона поставлять оружие Украине.