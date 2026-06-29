Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Политика

В СВР уличили Украину в связях с наркокартелями

СВР: Украина наращивает сотрудничество с крупнейшими наркокартелями Мексики
Efrem Lukatsky/AP

Украина наращивает сотрудничество с крупнейшими наркокартелями Мексики и способствует росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Погрязший в коррупции режим [президента Украины Владиира] Зеленского стремится получить дополнительный доход, особенно в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его неуемные запросы», — отметили в разведслужбе.

В свою очередь ведущие преступные группировки Латинской Америки стремятся расширить географию поставок наркотических веществ. По данным СВР, Украина рассматривается ими как безопасный коридор для выхода на европейский рынок из-за отсутствия в стране должного пограничного и таможенного контроля. Интерес для латиноамериканских наркокартелей также представляет доступ к украинскому «черному рынку» оружия, считают в СВР.

До этого замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский сообщил, что конфликт на Украине используется боевиками латиноамериканских наркокартелей как полигон для совершенствования навыков управления беспилотниками.

Ранее Фицо отреагировал на слухи о наркозависимости Зеленского.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!