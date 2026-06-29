Украина наращивает сотрудничество с крупнейшими наркокартелями Мексики и способствует росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Погрязший в коррупции режим [президента Украины Владиира] Зеленского стремится получить дополнительный доход, особенно в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его неуемные запросы», — отметили в разведслужбе.

В свою очередь ведущие преступные группировки Латинской Америки стремятся расширить географию поставок наркотических веществ. По данным СВР, Украина рассматривается ими как безопасный коридор для выхода на европейский рынок из-за отсутствия в стране должного пограничного и таможенного контроля. Интерес для латиноамериканских наркокартелей также представляет доступ к украинскому «черному рынку» оружия, считают в СВР.

До этого замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский сообщил, что конфликт на Украине используется боевиками латиноамериканских наркокартелей как полигон для совершенствования навыков управления беспилотниками.

Ранее Фицо отреагировал на слухи о наркозависимости Зеленского.