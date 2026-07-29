Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Армия

Лантратова сообщила подробности предстоящего обмена пленными с Украиной

Лантратова: РФ и Украина готовятся к новому обмену пленными в ближайшее время
Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия и Украина ведут переговоры по новому обмену пленными, который должен состояться в ближайшее время. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает РИА Новости.

«Мы готовим ближайший обмен», — сказала она в кулуарах Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в «Сенеже».

Омбудсмен рассчитывает, что в ближайший обмен в Россию с территории Украины будут возвращены раненые бойцы.

До этого Лантратова заявила, что сознательно не называет конкретную дату обмена, «чтобы не дай Бог, не сорвать его». Она упомянула, что получает очень много сообщений от россиян на эту тему на телефон, а ее команда принимает граждан из регионов по видеосвязи. По ее словам, сейчас стороны согласуют отдельные списки по гражданским лицам и военным.

Последний обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся 26 июня. Тогда российское Минобороны заявило о возвращении 160 солдат из украинского плена, столько же военных передали Киеву. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ.

Ранее в Кремле назвали самую сложную часть работы по обмену пленными.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подготовиться к онлайн-собеседованию в 2026 году и не провалиться из-за мелочей. Гайд и чек-лист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!