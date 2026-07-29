Лантратова сообщила подробности предстоящего обмена пленными с Украиной

Лантратова: РФ и Украина готовятся к новому обмену пленными в ближайшее время

Россия и Украина ведут переговоры по новому обмену пленными, который должен состояться в ближайшее время. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает РИА Новости.

«Мы готовим ближайший обмен», — сказала она в кулуарах Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в «Сенеже».

Омбудсмен рассчитывает, что в ближайший обмен в Россию с территории Украины будут возвращены раненые бойцы.

До этого Лантратова заявила, что сознательно не называет конкретную дату обмена, «чтобы не дай Бог, не сорвать его». Она упомянула, что получает очень много сообщений от россиян на эту тему на телефон, а ее команда принимает граждан из регионов по видеосвязи. По ее словам, сейчас стороны согласуют отдельные списки по гражданским лицам и военным.

Последний обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся 26 июня. Тогда российское Минобороны заявило о возвращении 160 солдат из украинского плена, столько же военных передали Киеву. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ.

Ранее в Кремле назвали самую сложную часть работы по обмену пленными.