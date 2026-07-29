СМИ раскрыли личность бизнесмена, в которого стреляли в Туле

Бизнесмен, на которого напали в Туле, оказался директором компании по разработке БПЛА. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации журналистов, предположительно, пострадал Андрей Черезов.

Утром ранее в в Туле, в подъезде жилого дома на улице Михеева неизвестный несколько раз выстрелил в местного предпринимателя. Раненого госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность стрелка и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Подмосковье мужчина вышел на балкон с ружьем и обстрелял 15-летнего подростка. Инцидент произошел на улице Чернышевского в городе Электростале, когда школьник убирал территорию двора. В это время с балкона четвертого этажа многоквартирного дома раздался выстрел — пуля попала в несовершеннолетнего. Подросток получил травмы.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель обстрелял машину скорой помощи.