Беспилотники ВСУ атаковали Чувашию

Силы противовоздушной обороны (ПВО) утром 29 июля сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Чувашией. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» глава республики Олег Николаев.

По словам чиновника, в настоящее время в регионе действует режим опасности атаки беспилотников, оперативные службы продолжают работу.

Николаев призвал граждан сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома, не подходить близко к окнам, строго соблюдать меры безопасности и не поддаваться панике. Он также напомнил, что запрещено снимать на камеру и публиковать в интернете места падения дронов и работу сил ПВО, поскольку это помогает противнику.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 29 июля перехватили и уничтожили 295 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Чувашской республикой.

Ранее в Рязани произошел пожар на территории предприятия на фоне атаки беспилотников.