Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Армия

Беспилотники ВСУ атаковали Чувашию

Николаев: два беспилотника сбиты над Чувашией
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) утром 29 июля сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Чувашией. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» глава республики Олег Николаев.

По словам чиновника, в настоящее время в регионе действует режим опасности атаки беспилотников, оперативные службы продолжают работу.

Николаев призвал граждан сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома, не подходить близко к окнам, строго соблюдать меры безопасности и не поддаваться панике. Он также напомнил, что запрещено снимать на камеру и публиковать в интернете места падения дронов и работу сил ПВО, поскольку это помогает противнику.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 29 июля перехватили и уничтожили 295 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Чувашской республикой.

Ранее в Рязани произошел пожар на территории предприятия на фоне атаки беспилотников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июля. Заявление Медведева о мобилизации, скидки на такси семьям с детьми и распространение опасного «клеща-зебры»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!