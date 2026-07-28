Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Армия

Российские военные нанесли удары по порту Николаева и сухогрузу вблизи Одессы

Минобороны: ВС РФ атаковали объекты в порту Николаева и сухогруз вблизи Одессы
tsyklon/Shutterstock/FOTODOM

Российские военные в течение дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, барражирующими боеприпасами и ударными беспилотниками были поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса в порту Николаев, которые использовались для приема и хранения военных грузов. Кроме того, в гавани были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), предназначенными для обеспечения ВСУ.

Также беспилотные летательные аппараты атаковали сухогруз, находившийся в море в 11 км к востоку от Одессы. В ведомстве уточнили, что сухогруз доставлял военные грузы в порты Одессы и Черноморска.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, что ударами по украинским портам российские военные хотят добиться полноценной морской блокады противника. Тогда ВСУ не смогут получать оружие, ГСМ и валютную выручку через порты Измаила до Николаева, отметил эксперт. По словам Дандыкина, пока ВС России бьют по судам и портам ракетами и дронами. Однако можно привлечь силы Черноморского флота, чтобы наносить и торпедные удары, считает он.

Ранее в Госдуме заявили, что энергосистема Украины протянет не более двух месяцев.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!