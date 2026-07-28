Российские военные нанесли удары по порту Николаева и сухогрузу вблизи Одессы

Российские военные в течение дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, барражирующими боеприпасами и ударными беспилотниками были поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса в порту Николаев, которые использовались для приема и хранения военных грузов. Кроме того, в гавани были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), предназначенными для обеспечения ВСУ.

Также беспилотные летательные аппараты атаковали сухогруз, находившийся в море в 11 км к востоку от Одессы. В ведомстве уточнили, что сухогруз доставлял военные грузы в порты Одессы и Черноморска.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, что ударами по украинским портам российские военные хотят добиться полноценной морской блокады противника. Тогда ВСУ не смогут получать оружие, ГСМ и валютную выручку через порты Измаила до Николаева, отметил эксперт. По словам Дандыкина, пока ВС России бьют по судам и портам ракетами и дронами. Однако можно привлечь силы Черноморского флота, чтобы наносить и торпедные удары, считает он.

Ранее в Госдуме заявили, что энергосистема Украины протянет не более двух месяцев.