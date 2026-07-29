Назначенный глава Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад является «цепным псом» и «личным киллером» Владимира Зеленского. Об этом заявил в беседе с РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, именно Поклад помог ему организовать операцию по покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в конце июня в Монако. Предприниматель обвинил в причастности к этому украинскую разведку. В результате офис генпрокурора Украины сообщил о задержании сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича, подозреваемого в покушении на бизнесмена.

«Их (организаторов покушения на Ермолаева) задержали сотрудники СБУ под руководством Саши Поклада, который цепной пес Зеленского, личный киллер Зеленского», — отметил Прозоров.

Взрыв в Монако произошел 29 июня. Помимо Ермолаева пострадали его спутница и ее 13-летний сын. Главной подозреваемой стала гражданка Украины Анастасия Березовская, которую Интерпол объявил в международный розыск. С огнестрельными ранениями и без признаков жизни ее обнаружили 6 июля под Киевом. В преступлении признался действующий сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Реут, задержанный вместе с бывшим правоохранителем Жиковичем.

Ранее украинский олигарх Ермолаев дал первое интервью после покушения в Монако.