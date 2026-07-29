Мэр Таганрога заявила о повреждении нескольких домов и предприятий при воздушной атаке

Несколько частных домов и коммерческих предприятий в Таганроге получили повреждения из-за массированной воздушной атаки. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем канале в мессенджере «Макс».

«В результате атаки повреждения получил один многоквартирный дом. Люди из него были оперативно эвакуированы. Также повреждено несколько частных домовладений и коммерческих предприятий», — написала глава города.

Камбулова добавила, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Утром будет проведен обход поврежденных объектов для фиксации размера ущерба, отметила мэр.

Несколькими часами ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге женщина получила несовместимые с жизнью травмы в результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом. По его словам, еще один мужчина пострадал, ему оказывали необходимую помощь.

Ранее упавшие фрагменты беспилотников спровоцировали пожар в Екатеринбурге.