В Таганроге человек погиб при падении обломков ракеты на дом

Слюсарь: женщина погибла при падении обломков ракеты на дом в Таганроге

В Таганроге Ростовской области женщина погибла в результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере «Макс».

«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал. Идет эвакуация жителей дома. Развернут пункт временного размещения», — написал глава региона.

Слюсарь добавил, что врачи оказывают необходимую помощь пострадавшему. Информация о раненых и разрушениях уточняется, отметил губернатор.

В ночь на 27 июля российские регионы подверглись атаке украинских БПЛА — средства ПВО сбили более 270 беспилотников. В результате ударов в Ростове-на-Дону погибла супружеская пара, еще пять человек пострадали. По словам губернатора, повреждения зафиксировали в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. Падение обломков БПЛА вызвало возгорания на территории предприятия, складов и частных домов, также загорелись несколько автомобилей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее упавшие фрагменты беспилотников спровоцировали пожар в Екатеринбурге.