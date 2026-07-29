Российский дрон атаковал военных ВСУ, ехавших вдвоем на одном самокате

Российский дрон атаковал военных ВСУ, которые ехали на одном самокате в зоне спецоперации. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале министерства обороны РФ.

На представленных кадрах БПЛА находится на земле. Когда мимо него проезжают двое украинских военнослужащих на одном электросамокате, беспилотник взлетает и наносит удар.

«Напоминаем: кататься вдвоем на самокате опасно», — говорится в публикации ведомства.

28 июля пресс-служба Минобороны рассказала, что российские войска в течение дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

По данным ведомства, барражирующими боеприпасами и беспилотниками были поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса в порту Николаев, которые использовались для приема и хранения военных грузов. Кроме того, в гавани под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.

Также БПЛА атаковали сухогруз, который находился в море в 11 километрах к востоку от Одессы.

Ранее российские военные сорвали контратаку ВСУ под Сумами.