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Армия

Хуситы заявили об атаке на очередной саудовский танкер

Хуситы заявили об ударе по саудовскому танкеру NCC Ghazal
Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило, что атаковало саудовский танкер NCC Ghazal за нарушение запрета на судоходство, передает РИА Новости.

«Мы нанесли удар по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghazal за нарушение запрета на морское судоходство, введенного в отношении саудовского противника», — подчеркнули в движении.

Как уточнили хуситы, для удара по судну задействовали несколько баллистических ракет после того, как оно отказалось реагировать на предупредительные сигналы. В связи с этим танкер был вынужден развернуться.

До этого газета The National написала, что трафик коммерческого судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе сократился в течение недели на 56% после того, как хуситы объявили эмбарго в отношении связанных с Саудовской Аравией судов.

Так, по информации издания, 26 июля через пролив прошли лишь 15 грузовых судов по сравнению с 34 в день объявления блокады 20 июля. Суда перевозили нефть, зерно и удобрения в Китай, Индию, Пакистан и Нидерланды.

Ранее хуситы атаковали объекты одной из крупнейших нефтяных компаний мира.

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