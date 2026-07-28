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Армия

Над Черным морем заметили стратегический беспилотник-разведчик НАТО

ТАСС: над Черным морем вновь заметили беспилотник-разведчик НАТО
Bobbi Zapka/U.S. Air Force

Стратегический беспилотник-разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix вновь обнаружили над нейтральными водами Черного моря. Об этом рассказал ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Европейского союза.

Он уточнил, что БПЛА вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии. RQ-4D Phoenix следует над нейтральными водами с запада на восток акватории.

Как отметил источник, аппарат, который находится под управлением ВВС Италии, работает на высоте более 16 км и пока не входил в воздушное пространство какой-либо из прибрежных стран, за исключением Болгарии.

Днем 21 июля стратегический беспилотник-разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, совершавший полет над нейтральными водами Черного моря, подал сигнал о сбое в работе систем связи. Тогда БПЛА, управляемый ВВС Италии, во время полета над Черным морем взял курс к акватории Средиземного моря, кружил там более часа на высоте свыше 16 км и приземлился на сицилийской базе вылета Сигонелла.

Ранее самолет-разведчик НАТО заметили над Черным морем.

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