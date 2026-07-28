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Армия

В Белгородской области ВСУ ударили по грузовику, есть пострадавшие

В Белгородской области при ударе по грузовику ранены четыре человека
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Вооруженные силы Украины нанесли удары по коммерческому объекту и грузовику в Белгородской области — ранены четыре человека. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в канале в «Максе».

Как уточняется, все произошло в поселке Новосадовый Белгородского округа.

«Двое мужчин получили осколочные ранения и термические ожоги, у третьего пострадавшего множественные осколочные ранения лица, плеча и ноги», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Белгородской области при ударе украинских войск по предприятию в селе Белянка Шебекинского округа пострадали девять человек, еще одного спасти не удалось.

Кроме того, в Валуйском округе в хуторе Ромашовка беспилотник ударил по автомобилю — мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Еще одного местного жителя с множественными ранениями доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно. Также поврежден автомобиль.

Ранее восемь человек не выжили после удара ВСУ по турбазам под Мелитополем.

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