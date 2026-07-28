Израиль ликвидировал командира «Исламского джихада» в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира взвода спецподразделения «Нухба» палестинской группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России) Мухаммеда Халила Аслама, который участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, удар был нанесен в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа. Отмечается, что во время атаки 7 октября Аслам командовал подразделением, которое участвовало в похищении израильских мирных жителей.

Кроме того, в последние месяцы он организовывал нападения на военнослужащих ЦАХАЛ и гражданское население Израиля.

«Террорист представлял непосредственную угрозу и был ликвидирован в результате точного удара с воздуха», — говорится в заявлении израильской армии.

8 июля ЦАХАЛ ликвидировал на юге сектора Газа главу специального подразделения «Нухба» Мухаммеда Абу Таима. По данным Израиля, он принимал участие в атаке на кибуц Нирим 7 октября 2023 года, а позднее отвечал за поддержание боеготовности движения и вербовку новых членов движения.

7 октября 2023 года тысячи вооруженных сторонников палестинского дивжения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее ЦАХАЛ устранил племянника бывшего главы политбюро ХАМАС.