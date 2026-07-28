Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Армия

Израиль ликвидировал командира «Исламского джихада» в Газе

ЦАХАЛ: уничтожен командир «Исламского джихада», участвовавший в атаке 7 октября
Telegram-канал »צה״ל - הערוץ הרשמי»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира взвода спецподразделения «Нухба» палестинской группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России) Мухаммеда Халила Аслама, который участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, удар был нанесен в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа. Отмечается, что во время атаки 7 октября Аслам командовал подразделением, которое участвовало в похищении израильских мирных жителей.

Кроме того, в последние месяцы он организовывал нападения на военнослужащих ЦАХАЛ и гражданское население Израиля.

«Террорист представлял непосредственную угрозу и был ликвидирован в результате точного удара с воздуха», — говорится в заявлении израильской армии.

8 июля ЦАХАЛ ликвидировал на юге сектора Газа главу специального подразделения «Нухба» Мухаммеда Абу Таима. По данным Израиля, он принимал участие в атаке на кибуц Нирим 7 октября 2023 года, а позднее отвечал за поддержание боеготовности движения и вербовку новых членов движения.

7 октября 2023 года тысячи вооруженных сторонников палестинского дивжения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее ЦАХАЛ устранил племянника бывшего главы политбюро ХАМАС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!