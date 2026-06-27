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ЦАХАЛ устранил племянника бывшего главы политбюро ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о ликвидации племянника бывшего главы политбюро ХАМАС
Israel Defense Forces/Global Look Press

В секторе Газа в ходе операции ЦАХАЛ был уничтожен Валид Хания, занимавший пост заместителя командира роты «Нухба» в военном подразделении ХАМАС. По информации израильской армии, ликвидированный являлся племянником покойного лидера политического бюро движения Исмаила Хании.

Согласно официальному заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, Валид Хания непосредственно участвовал в нападении на Израиль 7 октября и руководил отрядом, совершившим прорыв границы. Кроме того, он занимался подготовкой боевиков и вербовкой новых членов организации.

Напомним, что Исмаил Хания погиб в Тегеране в результате ракетного удара 31 июля 2024 года. Ответственность Израиля за это нападение была официально подтверждена министром обороны Исраэлем Кацем в декабре того же года.

22 июня ЦАХАЛ сообщил о ликвидации на Западном берегу реки Иордан двух палестинских радикалов, которые якобы бросали бутылки с зажигательной смесью в сторону еврейского поселения Кармей-Цур.

Ранее Израиль заявил о ликвидации командира палестинского спецотряда

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