Израильская армия уничтожила одного из командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала на юге сектора Газа главу специального подразделения «Нухба» палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Абу Таима. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram-канале.

В израильской армии утверждают, что Абу Таим принимал участие в атаке на кибуц Нирим 7 октября 2023 года, а позднее отвечал за поддержание боеготовности движения и вербовку новых членов движения.

В ЦАХАЛ заявили, что перед ударом были приняты меры по уменьшению ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение.

27 июня ЦАХАЛ сообщил, что в секторе Газа в ходе операции ЦАХАЛ был уничтожен Валид Хания, занимавший пост заместителя командира роты «Нухба» в военном подразделении ХАМАС. Он так же участвовал в нападении на Израиль 7 октября.

7 октября 2023 года тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война с Ираном, «Хезболлой» и «Хамасом» никогда не завершится.