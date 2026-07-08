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Армия

Израильская армия уничтожила одного из командиров ХАМАС

Армия Израиля заявила о ликвидации командира спецподразделения ХАМАС «Нухба»
Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала на юге сектора Газа главу специального подразделения «Нухба» палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Абу Таима. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram-канале.

В израильской армии утверждают, что Абу Таим принимал участие в атаке на кибуц Нирим 7 октября 2023 года, а позднее отвечал за поддержание боеготовности движения и вербовку новых членов движения.

В ЦАХАЛ заявили, что перед ударом были приняты меры по уменьшению ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение.

27 июня ЦАХАЛ сообщил, что в секторе Газа в ходе операции ЦАХАЛ был уничтожен Валид Хания, занимавший пост заместителя командира роты «Нухба» в военном подразделении ХАМАС. Он так же участвовал в нападении на Израиль 7 октября.

7 октября 2023 года тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война с Ираном, «Хезболлой» и «Хамасом» никогда не завершится.

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