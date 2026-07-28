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Армия

Путин поговорил с командиром взвода ВС РФ из центра Константиновки

Командир взвода ВС РФ связался с Путиным из центра Константиновки

Командир штурмового взвода 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Киргиз получил приказ выйти на прямую связь с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Боец поговорил с главой государства из центра зачищаемой Константиновки, возле площади Победы.

«Когда наш батальон непосредственно уже занял центральный район, мне поступила команда выйти на прямую связь с верховным главнокомандующим. Мы к этому хорошо подготовились. Парни контролили небо, чтобы не было всяких случаев непредвиденных», — сказал Киргиз.

Он отметил, что солдаты украинских войск не оказывали серьезного сопротивления.

Накануне в пресс‑центре группировки «Южная» рассказали, что украинские ВС применили FPV‑дроны против группы гражданских, которых российские военнослужащие эвакуировали из Константиновки в Донбассе. Гуманитарная операция по выводу мирных жителей из населенного пункта проводилась силами 72‑й отдельной мотострелковой бригады 3‑го армейского корпуса в ходе взаимодействия с бойцами 1442‑го мотострелкового полка. Как уточнили в «Южной», в результате атаки двое гражданских получили ранения.

Ранее бойцы РФ взяли в окружение несколько бригад ВСУ под Константиновкой.

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