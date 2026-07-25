Бойцы ВС РФ взяли в окружение около тысячи военных ВСУ под Константиновкой

Две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что порядка тысячи украинских военных оказались окружены между Константиновкой и Часовым Яром — в районе Николаевки, Червоного и Подольского. Там почти захлопнулся котел вокруг подразделений 18-й и 24-й бригад ВСУ. Часть солдат оборонялась со стороны Часова Яра, а другая — прикрывала Константиновку, однако не успела отойти к Дружковке.

По информации Минобороны, которую приводит Mash, на этом участке фронта российские войска ежедневного уничтожают до 400 бойцов ВСУ.

Также Telegram-канал добавил, что это первый котел, в который попали украинские военные, с момента назначения нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

До этого Михаил Драпатый заявил, что российская нация не имеет права на существование, а саму Россию нельзя назвать соседом Украины. Также он оскорбил жителей Донбасса, которых сравнил с «отрыжкой Советского Союза». В МИД России и Госдуме назвали слова украинского военачальника нацистскими, за которые ему придется ответить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали слова Драпатого о россиянах.