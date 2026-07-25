Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Бойцы ВС РФ взяли в окружение около тысячи военных ВСУ под Константиновкой

Mash: ВС РФ окружила группировку ВСУ при новом главкоме Украины Драпатом
Станислав Красильников/РИА Новости

Две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что порядка тысячи украинских военных оказались окружены между Константиновкой и Часовым Яром — в районе Николаевки, Червоного и Подольского. Там почти захлопнулся котел вокруг подразделений 18-й и 24-й бригад ВСУ. Часть солдат оборонялась со стороны Часова Яра, а другая — прикрывала Константиновку, однако не успела отойти к Дружковке.

По информации Минобороны, которую приводит Mash, на этом участке фронта российские войска ежедневного уничтожают до 400 бойцов ВСУ.

Также Telegram-канал добавил, что это первый котел, в который попали украинские военные, с момента назначения нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

До этого Михаил Драпатый заявил, что российская нация не имеет права на существование, а саму Россию нельзя назвать соседом Украины. Также он оскорбил жителей Донбасса, которых сравнил с «отрыжкой Советского Союза». В МИД России и Госдуме назвали слова украинского военачальника нацистскими, за которые ему придется ответить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали слова Драпатого о россиянах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Они отказываются от ИИ и смартфонов — и платят за это деньги. Во что превратился протест против технологий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!