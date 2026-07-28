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Армия

В одном из российских регионов отметили беспилотную опасность

Гусев: в Воронежской области отменили угрозу непосредственного удара БПЛА
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Непосредственная угроза удара БПЛА отменена во всех муниципалитетах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Соответствующее сообщение глава региона опубликовал в 09:01 мск. При этом Гусев предупредил, что опасность атаки беспилотников сохраняется на всей территории области.

По информации губернатора, в ночь на 28 июля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над одним городским округом и шестью районами Воронежской области 33 дрона.

В результате падения обломков БПЛА в одном из районов повреждено остекление трех хозяйственных построек и частного дома. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал.

Минувшей ночью Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, за десять часов к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве. Один дрон попал в многоквартирный дом в Чехове и повредил две квартиры. Власти сообщили, что пострадавших нет.

Ранее в Минпроторге рассказали о мерах защиты предприятий России от налетов БПЛА.

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