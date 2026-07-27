Алиханов рассказал о мерах защиты предприятий России от налетов БПЛА

На производственных объектах в России для борьбы с беспилотниками развернули целую линейку лазерных комплексов, которые позволяют сэкономить сотни миллионов рублей на зенитных ракетах. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью радио «Комсомольская правда».

По его словам, один из таких комплексов за месяц сбил почти 60 дронов. Алиханов пояснил, что работа таких установок предусматривает расходы только на электроэнергию. Однако они не могут полностью заменить зенитные ракеты, добавил министр.

«Всегда есть экономика войны, про нее нельзя забывать. Средства защиты должны стоить столько же либо меньше, чем средства атаки, беспилотной или ракетной», — объяснил Алиханов.

Также глава Минпромторга указал на необходимость развивать «радиолокационную осведомленность» и объединять данные с различных сенсоров (аудио, видео и других систем) в единую платформу для управления борьбой с БПЛА. По его словам, к реализации таких мер уже приступили в Минобороны России.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил способ полностью остановить обстрелы российской территории. По его словам, для этого надо перерезать пути логистики поставок беспилотников на Украину. Журавлев выделил два основных маршрута снабжения ВСУ: морской — из Румынии и Болгарии через украинские черноморские порты; и наземный — через Польшу. Депутат призвал разбомбить портовую инфраструктуру и железную дорогу из польского города Жешув.

Ранее России предложили сбивать дроны ВСУ другими БПЛА.